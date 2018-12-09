Трамп узнал об аресте финдиректора Huawei после встречи с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп узнал об аресте канадскими властями финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу уже после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в эфире американского телеканала заявил, что глава государства был проинформирован об этом «гораздо позже». Чиновник также рассказал, что расследование против Huawei по линии правоохранительных органов США длится уже давно, а курирует это дело министерство юстиции, пишет ТАСС.

В свою очередь, у журналистов возник вопрос, как Трамп мог не знать о задержании Мэн Ваньчжоу, если его помощник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заранее был проинформирован о планах канадских властей задержать финансового директора китайской компании. По словам чиновника, об этом ему сообщили в американском минюсте. Дату он не уточнил, однако очевидно, что это было до саммита G20, который проходил в столице Аргентины с 30 ноября до 1 декабря.

Правоохранительные органы Канады задержали и заключили под стражу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая является дочерью основателя компании, в субботу, 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

Спустя почти неделю на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году. Однако Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала корпорации.

9 декабря МИД Китай потребовал от Соединенных Штатов аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei. В тот же день в ведомство вызвали посла США Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление и выразить решительный протест Пекина в связи с произошедшим.