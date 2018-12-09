Прямой эфир

Трамп узнал об аресте финдиректора Huawei после встречи с лидером КНР

0
Фото: REUTERS/David Ryder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп узнал об аресте канадскими властями финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу уже после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.

Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями» из-за ареста финдиректора Huawei

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в эфире американского телеканала заявил, что глава государства был проинформирован об этом «гораздо позже». Чиновник также рассказал, что расследование против Huawei по линии правоохранительных органов США длится уже давно, а курирует это дело министерство юстиции, пишет ТАСС.

В свою очередь, у журналистов возник вопрос, как Трамп мог не знать о задержании Мэн Ваньчжоу, если его помощник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заранее был проинформирован о планах канадских властей задержать финансового директора китайской компании. По словам чиновника, об этом ему сообщили в американском минюсте. Дату он не уточнил, однако очевидно, что это было до саммита G20, который проходил в столице Аргентины с 30 ноября до 1 декабря.

Правоохранительные органы Канады задержали и заключили под стражу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая является дочерью основателя компании, в субботу, 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

Спустя почти неделю на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году. Однако Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала корпорации.

9 декабря МИД Китай потребовал от Соединенных Штатов аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei. В тот же день в ведомство вызвали посла США Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление и выразить решительный протест Пекина в связи с произошедшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвинение в Канаде настаивает на продлении ареста финдиректору Huawei
Американская компания Cisco попросила сотрудников не ездить в Китай

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017