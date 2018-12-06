Болтон заявил, что заранее знал о задержании финдиректора Huawei

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что заранее знал о планах задержать финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Об этом он заявил в интервью National Public Radio.

По его словам, информацию он получил от министерства юстиции. Болтон не смог уточнить, знал ли о планируемом аресте президент США Дональд Трамп, который на момент инцидента находился на встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине.

При этом помощник главы Белого дома не стал отвечать на вопросы о сути ареста Ваньчжоу и предъявленных ей обвинениях. Однако, по его мнению, компания Huawei может быть причастна к краже интеллектуальной собственности.

The Washington Post также отметила, что Китай потребовал от канадских властей немедленно освободить финдиректора, отметив, что создавшаяся ситуация вызывает осложнения в торговых переговорах между США и КНР.

Также Китай призвал США и Канаду немедленно отказаться от подобных действий и вернуть свободу Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Финдиректор была задержана 1 декабря по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.