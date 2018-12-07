Обвинение в Канаде настаивает на продлении ареста финдиректору Huawei

Представитель генерального прокурора Канады настаивает на продлении ареста финансовому директору китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщила газета The Star Vancouver.

На слушаниях в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия он заявил, что Huawei якобы принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских санкций вела дела с Ираном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году, но Мэн Ваньчжоу заявила, что 5 лет назад SkyCom еще не принадлежала Huawei.

Кроме того, Нельсон Каннингем, бывший федеральный прокурор США и специальный советник администрации Клинтона, заявил, что, если финдиректор будет освобождена, она сможет покинуть Канаду, вернуться в Китай и станет недоступна для американской юрисдикции. Каннингем считает, что женщина будет избегать в дальнейшем посещения США или стран, где ее могут арестовать.

На данный момент неизвестно, сколько именно обвинений предъявлено финдиректору Huawei, однако отмечается, что по каждому пункту ей может грозить до 30 лет лишения свободы. При этом в канадских законах для выдачи задержанного ему должно быть предъявлено обвинение по преступлению, признанному и в Канаде, и в запрашивающей выдачу стране.

При этом, предположительно, Ваньчжоу обвиняют в нарушении торговых санкций США против Ирана. Она была задержана 1 декабря.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.