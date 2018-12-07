Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии

Японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.

Как уточняет ТАСС, таким образом в Японии намерены бороться с возможными кибератаками и утечками ценной информации. В понедельник, 10 декабря, правительство страны рассмотрит вопрос о запрете на использование оборудования Huawei и ZTE госструктурами.

В конце ноября правительство США призвало стран-союзников по всему миру прекратить использовать оборудование Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже. По данным Washington Post, Вашингтон даже готов выплатить союзникам компенсации за отказ от использования «ненадежной» техники.

6 декабря в Канаде была задержана финансовый директор Huawei, дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу, в США ее обвиняют в в нарушении американских торговых санкций против Ирана.