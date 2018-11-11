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Huawei запатентовала смартфон с отверстием в дисплее

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Фото: Global Look Press/Chris Emil Janssen
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Китайская компания Huawei зарегистрировала патент на смартфоны с отверстием в дисплее. Предположительно, новый гаджет появится в продаже в 2019 году.

Как пишет РЕН ТВ, в сквозном отверстии планируется разместить динамик, а также все необходимые датчики и фронтальную камеру.

7 ноября на ежегодной конференции в Сан-Франциско стало известно, что компания Samsung также ведет подобную разработку. Она показала новые дисплеи, на одном из которых был сквозной вырез. Кроме того, компания представила гибкий экран Infinity Flex.

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