Huawei запатентовала смартфон с отверстием в дисплее

Китайская компания Huawei зарегистрировала патент на смартфоны с отверстием в дисплее. Предположительно, новый гаджет появится в продаже в 2019 году.

Как пишет РЕН ТВ, в сквозном отверстии планируется разместить динамик, а также все необходимые датчики и фронтальную камеру.

7 ноября на ежегодной конференции в Сан-Франциско стало известно, что компания Samsung также ведет подобную разработку. Она показала новые дисплеи, на одном из которых был сквозной вырез. Кроме того, компания представила гибкий экран Infinity Flex.