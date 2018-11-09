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В Сети появились характеристики «Яндекс.Телефона»

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В интернете появились характеристики еще не анонсированного смартфона компании «Яндекс». Изображение коробки, в которой предположительно будут поставлять девайс, выложил у себя в Twitter мобильный аналитик Эльдар Муртазин.

Гаджет будет называться «Яндекс.Телефон». Если верить фотографии, он получит 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти, восьмиядерный процессор, дисплей на 5,65 дюймов с разрешением Full HD+. Кроме того, в устройстве будет доступна функция NFC для бесконтактных платежей. Как сообщает rg.ru, цена может составить около 15–20 тыс. рублей.

Впервые информация о смартфоне от «Яндекса» просочилась в сеть 12 июля, когда устройство появилось в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров. На сайте Евразийской экономической комиссии сообщалось, что зарегистрированной в Швейцарии Yandex Services AG разрешено выпускать смартфон «Яндекс.Телефон» торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB.

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