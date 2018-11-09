«Яндекс» и 2х2 заявили о возможности мирового соглашения в споре о контенте

«Яндекс» и телеканал 2х2 обсуждают возможность заключения мирового соглашения по иску о блокировке ссылок на пиратские копии сериалов. Об этом стороны сообщили на заседании Мосгорсуда в пятницу, 9 ноября.

«Мы обсуждаем возможность в том числе мирового соглашения или же отказа от иска, просим отложить заседание», — заявила представитель 2х2, отозвав ходатайство об объединении заявления с аналогичным иском телеканала ТНТ. Представители компании «Яндекс» подтвердили обсуждение данного вопроса, отмечает «РИА Новости».

Четыре телеканала холдинга «Газпром-Медиа» ТНТ, «Супер», 2x2 и ТВ3 5 сентября подали иски в Мосгорсуд о полной блокировке пиратских копий сериалов в «Яндексе». Каждая компания потребовала от владельцев поисковой системы компенсацию в размере 10 тыс. рублей и госпошлину в сумме 400 рублей.

24 августа суд удовлетворил заявление и постановил удалить ссылки на пиратский контент: сериалы «Домашний арест», «Вне игры», анимационный сериал «Осторожно, земляне» и шоу «Мистические истории».

30 августа «Яндекс» удалил ссылки из выдачи. На следующий день в Роскомнадзоре заявили, что не нашли оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео».