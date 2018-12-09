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Китай призвал США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei

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Фото: REUTERS/David Ryder
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Китай призвал США аннулировать ордер на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была заключена под стражу в Канаде. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Болтон заявил, что заранее знал о задержании финдиректора Huawei

В послании замглавы ведомства Лэ Юйчэн отметил, что действия Соединенных Штатов нарушают законные права гражданина Китая, и по своей природе являются «крайне омерзительными».

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим, настоятельно призывает американскую сторону обратить внимание на серьезность позиции Китая, немедленно скорректировать свои ошибочные действия, и аннулировать ордер», — цитирует заявление дипломата «РИА Новости» в воскресенье, 9 декабря.

В тот же день посла США Терри Брэнстеда вызвали в МИД КНР, чтобы сделать представление и выразить решительный протест Пекина в связи с произошедшем.

1 декабря правоохранительные органы Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая является дочерью основателя предприятия. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

7 декабря на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году. Однако Мэн Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала Huawei.

Как пишет «Газета.ру», очередное слушание по этому делу канадский суд отложил до 10 декабря. В понедельник будут заслушаны дополнительные доводы защиты финдиректора компании.

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