Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями» из-за ареста финдиректора Huawei

Власти Китая пригрозили Канаде «серьезными последствиями» из-за ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США, сообщает «РИА Новости».

Министерство иностранных дел КНР выпустило заявление, в котором требует незамедлительно освободить женщину с соблюдением ее законных прав и интересов. В противном случае, отметили в ведомстве, Оттаве «придется нести полную ответственность».

1 декабря правоохранительные органы Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая является дочерью основателя предприятия. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

7 декабря на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, речь идет о нарушениях в 2013 году. Однако Мэн Ваньчжоу в суде заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала Huawei.

Как пишет «Газета.ру», очередное слушание по этому делу канадский суд отложил до 10 декабря. В понедельник будут заслушаны дополнительные доводы защиты финдиректора компании.