Американская компания Cisco попросила сотрудников не ездить в Китай

Американский высокотехнологичный гигант Cisco попросил свой персонал воздержаться от не связанных с работой поездок в Китай. Об этом 8 декабря сообщила газета South China Morning Post.

Такие меры связаны с опасениями, что Пекин может предпринять ответные шаги в отношении кого-либо из видных представителей американских деловых кругов после скандала с арестом в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

По мнению основателя базирующейся в Гонконге частной разведывательно-аналитической компании Argo Associates Джейсона Райта, Китай воспринял арест Мэн Ваньчжоу как «агрессивный акт» и со своей стороны может предпринять зеркальные меры.

Ваньчжоу была задержана 1 декабря по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, компания Huawei может быть причастна к краже интеллектуальной собственности.