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За финдиректора Huawei предложили залог в $15 млн

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Фото: TASS/PA Images/Jonathan Hayward
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Залог в размере $15 млн за освобождение финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, готов внести ее муж. Об этом сообщила газета Star Vancouver со ссылкой на трансляцию из суда.

«Он заложит два дома, оформленных на его имя, и внесет большой денежный депозит... Совокупное предложение, включающее в себя недвижимость и 1 миллион долларов, составляет 15 миллионов долларов», — цитирует адвоката женщины «РИА Новости».

Ваньчжоу является дочерью основателя Huawei Жэня Чжэнфэя. Помимо должности финансового директора в компании она занимает пост заместителя председателя правления.

Ваньчжоу была задержана 1 декабря, ее обвиняют в нарушении торговых санкций США против Ирана. По мнению обвинения Huawei якобы принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских санкций вела дела с Ираном.

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