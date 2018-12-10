Финдиректор Huawei попросила освободить ее из-за состояния здоровья

Задержанная в Канаде финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу попросила власти освободить ее из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мэн продолжает бороться за возможность выйти под залог. Во время рассмотрения вопроса о экстрадиции в США финдиректор попросила суд выпустить ее, так как якобы была вынуждена обратиться к врачам из-за гипертонии.

При этом адвокаты женщины настаивают на освобождении на основании того, что она имеет недвижимость на территории страны. Отмечается, что она проживала в Канаде последние 15 лет и здесь учится ее дочь.

Финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

7 декабря на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, нарушения имели место в 2013 году. Однако Мэн Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала Huawei. Очередное слушание по делу отложено до 10 декабря.