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Арестованная финдиректор Huawei имела семь паспортов

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Фото: REUTERS/Huawei
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Финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу, арестованная в аэропорту Ванкувера по запросу американской прокуратуры, за последние 11 лет имела в общей сложности семь паспортов. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила газета Standard.

Отмечается, что получить сразу несколько паспортов ей удалось благодаря смене имен. При этом, по данным издания, женщина не аннулировала свой второй гонконгский паспорт перед тем, как получить третий, хотя по закону должна была это сделать. Представитель законодательного совета по безопасности уже призвал власти Гонконга расследовать законность наличия у Мэн Ваньчжоу нескольких документов, удостоверяющих личность.

Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана. 9 декабря она попросила освободить ее из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

7 декабря на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, нарушения имели место в 2013 году. Однако Мэн Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала Huawei. Очередное слушание по делу было отложено до 10 декабря.

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