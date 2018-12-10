Неизвестные попытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei

Неизвестные пытались проникнуть в дом супруга финансового директора китайской компании Huawei в Ванкувере.

Как сообщает телеканал Global News, неизвестные вошли в помещение, после чего вступили в перепалку с жильцами и покинули здание. Уточняется, что они не были задержаны.

Финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана.

7 декабря на слушаниях в Верховном суде провинции Британская Колумбия представитель генпрокурора Канады заявил, что корпорации принадлежит компания SkyCom, которая в обход американских ограничительных мер вела дела с Тегераном. Предположительно, нарушения имели место в 2013 году. Однако Мэн Ваньчжоу заявила, что пять лет назад эта фирма еще не принадлежала Huawei. Очередное слушание по делу отложено до 10 декабря.