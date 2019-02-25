Трамп анонсировал «замечательную» торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп собирается заключить новую торговую сделку с КНР, которая бы стала «замечательной для обеих стран». Об этом он заявил 24 февраля на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме.

«Китай потрясающий. Мы хотим заключить сделку, которая будет замечательной для обеих стран, именно это мы и собираемся делать», — заявил американский лидер, обращаясь к губернаторам. Его цитирует телеканала Fox News.

Трамп также отметил, что если эта идея сработает, то в течении недели или двух объявит очень важные новости. Он обратил внимание, что Вашингтон впервые за 35 лет займет позицию силы. По словам президента США, эта сделка станет самой крупной из тех, которые когда-либо были заключены.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта. 24 февраля американский лидер объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из Китая.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.