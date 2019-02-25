США отсрочили введение пошлин на китайскую продукцию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что принял решение отсрочить введение пошлин на продукцию из Китая. Об этом 24 февраля он написал в своем Twitter. Ранее пошлины планировали ввести с 1 марта.

Трамп также отметил, что США удалось добиться существенного прогресса в переговорах с Китаем по таким важным структурным вопросам, как защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, сфера услуг, валютное регулирование и другим.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.