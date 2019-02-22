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СМИ узнали детали переговоров США и Китая о прекращении торговой войны

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Участники торговых переговоров между США и Китаем готовят шесть документов о взаимопонимании по структурным вопросам. Об этом 21 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в данных документах затрагиваются темы принудительной передачи технологий, кибермошенничества, права интеллектуальной собственности, сфера услуг, нетарифное регулирование и валютное регулирование. По словам одного из источников, переговоры могут завершиться неудачей, однако подготовка меморандумов демонстрирует готовность Китая взять на себя конкретные обязательства.

Помимо этого, стало известно, что стороны конфликта работают над списком товаров, которые Китай будет приобретать у США для сокращения сальдо торгового баланса.

Агентство уточняет, что эксперты должны прийти к какому-либо соглашению до 1 марта, иначе США вновь повысят до 10–25% пошлины на импорт товаров из Китая на $200 млрд.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.

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