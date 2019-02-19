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Китай обвинил США в попытках заблокировать экономическое развитие страны

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Китай обвинил США в попытках заблокировать промышленное развитие страны. Об этом 19 февраля сообщает RT.

Отмечается, что такое заявление было связано с ситуацией вокруг компании Huawei, в отношении которой Штаты выдвинули ряд обвинений.

По словам представителя МИД КНР Гэн Шуана, Вашингтон под различными предлогами и с помощью инструментов политического воздействия пытается подавить естественное развитие Китая.

Помимо этого, он назвал подобные действия с американской стороны «лицемерным, аморальным и несправедливым поведением».

28 января стало известно, что американские власти официально обвинили китайскую компанию Huawei и ее дочерние предприятия в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов.

Обвинения выдвинуты также против Мэн Ваньчжоу, которая в начале декабря прошлого года была арестована в Ванкувере по запросу США. Спустя почти две недели суд освободил гражданку КНР под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.

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