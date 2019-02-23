США и Китай договорились о валютном регулировании

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что в ходе переговоров с делегацией Китая стороны достигли общей позиции в области валютного регулирования. Он подчеркнул, что речь идет о «финальном соглашении», сообщает 23 февраля «РИА Новости».

В чем именно заключаются договоренности, не уточняется.

Мнучин также рассказал, что в ходе переговоров стороны достигли «значительного прогресса», а визит китайской делегации продлится дольше запланированного.

22 февраля Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка $1,2 трлн в рамках переговоров о прекращении торговой войны между странами.

Ранее СМИ узнали детали переговоров США и Китая о прекращении торговой войны. По их данным, стороны подготовили шесть меморандумов о взаимопонимании по структурным вопросам. В документах затрагиваются темы принудительной передачи технологий, кибермошенничества, права интеллектуальной собственности, сферы услуг, нетарифного регулирования и валютного регулирования.

В июле 2018 года между Вашингтоном и Пекином разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать пошлины США в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.