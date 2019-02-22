Китай согласился закупить у США товаров на $1,2 трлн

Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка $1,2 трлн в рамках переговоров о прекращении торговой войны между странами. Об этом 22 февраля сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, страны остаются далеки от соглашения из-за главного для Штатов вопроса по интеллектуальной собственности.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что СМИ узнали детали переговоров США и Китая о прекращении торговой войны. По их данным, стороны подготовили шесть меморандумов о взаимопонимании по структурным вопросам. В данных документах затрагиваются темы принудительной передачи технологий, кибермошенничества, права интеллектуальной собственности, сфера услуг, нетарифное регулирование и валютное регулирование.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.