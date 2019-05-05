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Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. В воскресенье, 5 мая, американский лидер сообщил в Twitter, что пошлины будут увеличены в пятницу, 10 мая.

«10% поднимутся до 25% в пятницу», — сообщил Трамп.

Он напомнил, что в течение 10 месяцев Китай платил пошлины США в размере 25% на высокотехнологическую продукцию стоимостью $50 млрд и 10% на $200 млрд других товаров.

«Эти платежи частично сыграли роль в выдающихся результатах нашей экономики. А в пятницу 10% вырастут до 25%», — написал американский президент. Он добавил, что другие товары на сумму $325 млрд, поставляемые в США из КНР, пока не облагаются пошлинами, но вскоре будут облагаться.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

4 апреля Трамп заявил, что США и КНР приближаются к заключению торговой сделки. Будущую сделку он охарактеризовал как «что-то очень монументальное».

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