Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китайской Народной Республики (КНР) заявили, что вынуждены принять ответные меры на резкое увеличение Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайские товары. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с повышением США пошлин с 10 до 25% на импорт китайской продукции на сумму в $200 млрд. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, Китай все-таки надеется, что стороны смогут договориться и продолжат совместную работу, «опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества».

Ранее 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Пекин.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10 до 25%, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлин, пока переговоры с Пекином шли успешно.