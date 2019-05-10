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В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает RT.

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По словам помощника генпрокурора США Брайана Бенчковски, обвиняемые в ходе кибератаки на предприятия США, осуществляющие деятельность в различных сферах промышленности, похитили данные людей.

Бенчковски добавил, что минюст страны совместно с правоохранителями «обязуются защищать личную информацию». Он также пообещал, что виновных в подобных преступлениях будут настойчиво преследовать.

В декабре 2018 года минюст США обвинил двух граждан Китайской Народной Республики в атаках на сайты десятков американских компаний. Замгенпрокурора Рода Розенстайн отметила, что обвинения были предъявлены двум китайцам — Чжу Хуа и Чжан Шилун. По мнению американских правоохранителей, эти люди причастны к взломам компьютерных сетей 45 компаний в 12 штатах США и 11 странах.

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