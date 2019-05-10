В США китайских хакеров обвинили в хищении данных 78 млн человек

В министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает RT.

По словам помощника генпрокурора США Брайана Бенчковски, обвиняемые в ходе кибератаки на предприятия США, осуществляющие деятельность в различных сферах промышленности, похитили данные людей.

Бенчковски добавил, что минюст страны совместно с правоохранителями «обязуются защищать личную информацию». Он также пообещал, что виновных в подобных преступлениях будут настойчиво преследовать.

В декабре 2018 года минюст США обвинил двух граждан Китайской Народной Республики в атаках на сайты десятков американских компаний. Замгенпрокурора Рода Розенстайн отметила, что обвинения были предъявлены двум китайцам — Чжу Хуа и Чжан Шилун. По мнению американских правоохранителей, эти люди причастны к взломам компьютерных сетей 45 компаний в 12 штатах США и 11 странах.