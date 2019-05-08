Прямой эфир

Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж, гонконгскую Binance, украв $40 млн (7 тыс. биткоинов). Об этом говорится в сообщении организации 8 мая.

Калуга на майне: где в России разрешат криптовалюту
Четырем регионам позволят работать с инновациями в рамках "регуляторных песочниц"

Биржа обнаружила уязвимость в своей системе 7 мая тогда, когда хакеры уже успели вывести криптовалюту за одну транзакцию. Теперь вывод и ввод средств приостановлен как минимум на неделю. Будет проверена внутренняя инфраструктура биржи. Также предстоит проверить, остался ли у хакеров доступ к ресурсам криптоплатформы.

Злоумышленники получили доступ к API (прикладному программному интерфейсу) пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным. Они использовали различные методы атаки, такие как фишинг, вирусы и другие виды взлома.

Отмечается, что хакерам удалось получить доступ только к «горячим кошелькам», на которых хранится не более 2% от всех имеющихся на площадке биткоинов. Остальные активы биржи не пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры путем прямого компьютерного взлома похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на $6,3 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В нескольких регионах России протестируют майнинг криптовалют
В ГД придумали способ налогообложения майнинга без легализации криптовалют

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017