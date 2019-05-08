Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж, гонконгскую Binance, украв $40 млн (7 тыс. биткоинов). Об этом говорится в сообщении организации 8 мая.

Биржа обнаружила уязвимость в своей системе 7 мая тогда, когда хакеры уже успели вывести криптовалюту за одну транзакцию. Теперь вывод и ввод средств приостановлен как минимум на неделю. Будет проверена внутренняя инфраструктура биржи. Также предстоит проверить, остался ли у хакеров доступ к ресурсам криптоплатформы.

Злоумышленники получили доступ к API (прикладному программному интерфейсу) пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным. Они использовали различные методы атаки, такие как фишинг, вирусы и другие виды взлома.

Отмечается, что хакерам удалось получить доступ только к «горячим кошелькам», на которых хранится не более 2% от всех имеющихся на площадке биткоинов. Остальные активы биржи не пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры путем прямого компьютерного взлома похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на $6,3 млн.