Трамп допустил возможность заключения торговой сделки с Китаем на этой неделе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что уже на этой неделе возможно заключение торговой сделки с Китаем.

«Это возможно», — сказал он 9 мая, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли соглашение с Пекином быть заключено во время визита в Вашингтон вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ на текущей неделе.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что у Пекина «есть великолепная альтернатива», пояснив, что речь идет о введении таможенных пошлин на китайскую продукцию, передает ТАСС.

Накануне Трамп обвинил Пекин в срыве торговой сделки между странами. В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщала, что Китай решил занять более жесткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитал, что Белый дом может пойти на уступки.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10 до 25%, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлин, пока переговоры с Пекином шли успешно.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно».