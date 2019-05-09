Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай в ходе переговоров «сорвал торговую сделку». Такое заявление глава Белого дома сделал в среду, 8 мая, на митинге со своими сторонниками во Флориде.

«Вы видите тарифы, которые мы готовим? Это потому, что они сорвали сделку… Так нельзя. Поэтому они заплатят», — сообщил Трамп, цитирует Reuters.

По его словам, если соглашение по торговле не будет достигнуто, нет ничего плохого в том, что Соединенные Штаты будут получать дополнительные $100 млрд в год от введения тарифов.

10 мая глава американского государства пригрозил увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Пекин.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.