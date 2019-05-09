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Трамп продлил санкции в отношении Сирии еще на один год

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций против Сирии еще на один год. Они подразумевают замораживание сирийских счетов в американских банках, а также запрет на поставку в Сирию ряда товаров.

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Продление касается не только ограничительных мер, но и режима чрезвычайного положения в отношении Арабской Республики.

«Президент предпринял эти действия, чтобы противостоять чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой действиями правительства Сирии», — приводит текст заявления Белого дома «РИА Новости».

Впервые санкции против Сирии были введены в мае 2004 года и неоднократно продлевались. На протяжении прошедших лет этот указ был изменен и дополнен дополнительными мерами в отношении Дамаска.

5 февраля сенат США одобрил законопроект, который предполагает под собой введение санкций против Сирии, а также ее союзников — России и Ирана. Законопроект, называющийся «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», поддержали в своем большинстве республиканцы — за принятие документа высказались более 77 из 100 сенаторов.

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