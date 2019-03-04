Евросоюз расширил санкции против Сирии

Европейский союз расширил санкционный список по Сирии. Об этом 4 марта сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

«Сегодня совет добавил семерых представителей правительства Сирии в список лиц и организаций, на которых распространяются ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников», — говорится в релизе.

В черный список, согласно Официальному журналу ЕС, вошли министры внутренних дел, туризма, высшего образования, просвещения, промышленности, коммуникации и технологий, жилищного строительства и общественных работ.

На данный момент в санкционный список по Сирии входят 277 человек, а также 72 юридических лица.

О предыдущем расширении санкций стало известно 21 января. Тогда Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил введение ограничительных мер в отношении 11 бизнесменов и пяти предприятий.

Санкции ЕС против Сирии — это один из самых значительных санкционных пакетов, который вводили в Евросоюзе за последние годы. Ограничения расширялись поэтапно с 2012 года, сейчас санкции включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка и многое другое.