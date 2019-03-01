В МИДе заявили о затягивании расселения лагеря «Рукбан» в Сирии

США затягивают с расселением лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии. Вашингтон рассчитывает обеспечить его функционирование с помощью доставки конвоев с гуманитарной помощью, заявил представитель МИД России Александр Марченко.

В центре внимания российской дипломатии находится катастрофическое положение жителей «Рукбана». Его обсуждают с представителями иностранных государств, международных и неправительственных организаций, включая международный комитет Красного Креста, управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и по гуманитарным вопросам. Об этом 1 марта сообщило «РИА Новости».

Российская позиция по незаконному военному присутствию США в 55-километровой зоне, внутри которой находится лагерь, хорошо известна партнерам Москвы. Она встречает все большую поддержку, уточнил дипломат.

Выходу сирийских граждан из «Рукбана» препятствуют США, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Накануне Россия и Сирия призвали США перестать удерживать беженцев в лагере «Рукбан». Находящиеся в лагере люди гибнут из-за десятков причин, в том числе и из-за отсутствия медпомощи и продуктов, говорится в заявлении, подписанном руководителем Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и министром муниципального управления и экологии Сирии Хусейном Махлюфом.

Лагерь «Рукбан» расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек. 19 февраля США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в лагерь.