РФ и Сирия призвали США перестать удерживать беженцев в лагере «Рукбан»

Вашингтон должен перестать препятствовать выходу беженцев из лагеря «Рукбан» в Сирии. Сирийцы должны получить право на свободный выход к местам постоянного проживания, заявили в координационных штабах России и Сирии по возвращению беженцев.

Гуманитарная ситуация в «Рукбане» остается тяжелой, говорится в документе, находящиеся там люди не имеют поддержки. «Продолжает оставаться высоким уровень насилия, в том числе и сексуального. Среди обитателей лагеря распространены давно изжитые в мировой практике заболевания, такие как педикулез и чесотка», — приводит выдержку из заявления 27 февраля «Интерфакс».

Находящиеся в лагере люди гибнут из-за десятков причин, в том числе и из-за отсутствия медпомощи и продуктов, говорится в заявлении, подписанном руководителем Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и министром муниципального управления и экологии Сирии Хусейном Махлюфом.

Кроме того, в совместном документе говорится, что США должны вывести свои войска из Сирии. Отмечается, что американские военные формирования находятся в арабской республике незаконно.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя призвал в срочном порядке расформировать лагерь «Рукбан» и эвакуировать оттуда всех желающих, пишет «Газета.ру».

Лагерь беженцев «Рукбан» расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек. 19 февраля США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в лагерь.