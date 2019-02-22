В Кремле не поняли заявлений США о миротворческой группе в Сирии

В Кремле не понимают, что США имели в виду, заявляя, что хотят оставить в Сирии небольшой контингент войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала имели место одни заявления, сейчас поступают новые корректировки», — отметил он.

«Мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу», — подчеркнул Песков.

Ранее в феврале пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США на некоторое время оставят в Сирии «миротворческую группу». По ее словам, это 200 человек.

21 февраля стало известно, что союзники США по антитеррористической коалиции, воюющей в Сирии, отказались остаться в арабской республике после вывода оттуда американских войск. В это же время они заявили о готовности пересмотреть свое решение, в случае если Штаты изменят свою позицию.

В декабре прошлого года американский лидер объявило победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.