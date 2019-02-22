В сирийском Африне прогремели два взрыва

В сирийском городе Африн в результате взрыва двух автомобилей погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом 21 февраля сообщило издание Jerusalem Post.

В результате взрывов еще 20 человек получили ранения. Отмечается, что взрывы прогремели спустя некоторое время после военного парада повстанцев, пользующихся поддержкой Турции.

С 20 января 2018 года Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном Африне. Решение о ее начале было принято после заявлений США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

Ранее, 20 января, при взрыве заминированного автобуса в Африне погибли 10 человек. Взрыв произошел неподалеку от офиса губернатора.