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Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы

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Фото: TASS/DPA/Anas Alkharboutli
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Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб. Об этом 19 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в Турции.

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Террорист был доставлен в государственную больницу турецкого города Антакья. В ней он перенес операцию на голове.

«Аль-Джулани поместили в отделение интенсивной терапии, его состояние тяжелое, он в коме», — рассказал собеседник.

7 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» планируют операцию по захвату зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

17 сентября 2018 года лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе — это единственный крупный регион в Сирии, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований.

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