Песков призвал не надеяться на сделку с боевиками в Сирии

Проблему с террористами в Сирии необходимо решать, рассчитывать на заключение сделки с ними нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете Hurriyet, опубликованном 18 февраля.

«Тему операции в Идлибе нужно оставить нашим военным экспертам. Операция требуется, но необходимо решить, будет ее проводить Турция или другие страны», — пояснил Песков.

Сделку с террористической группировкой «Ахрар аш-Шам» он назвал «фальшивой надеждой», на которую не стоит рассчитывать. По словам Пескова, хоть боевики и меняют названия организаций, они всё равно принадлежат запрещенным в РФ группировкам «Джебхат ан-Нусра»и «Аль-Каида».

Также пресс-секретарь российского лидера назвал США самой непредсказуемой страной и допустил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии даже после вывода своих войск. Об этом 16 февраля говорил и вице-президент США Майк Пенс.

«США стали самой непредсказуемой страной. Например, наш президент (Владимир Путин. — Ред.) является президентом, он делает то, что говорит, и он делает так, чтобы другие делали то, что он говорит», — сказал Песков, добавив, что Москва по-прежнему ждет вывода американского контингента.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из САР. После этого сроки постоянно передвигались. Москва неоднократно призывала Вашингтон полностью уйти из Сирии.

Однако в Минобороны РФ отмечали отсутствие свидетельств вывода войск США из Сирии, поддержку курдов на востоке Евфрата и призывали Вашингтон полностью уйти из САР.