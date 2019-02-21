Союзники США отказались оставаться в Сирии после ухода американцев

Ближайшие союзники США по антитеррористической коалиции, воюющей в Сирии, отказались остаться в арабской республике после вывода оттуда американских войск, сообщает The Washington Post.

Как пишет газета со ссылкой на источники в Белом доме, западные страны, в частности Великобритания и Франция, не согласились на просьбу Соединенных Штатов заменить их в этом регионе. Вашингтон хотел, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы в Сирии у границы с Турцией, чтобы обезопасить курдские формирования, дислоцированные в том районе. Отмечается, что США запросили поддержки даже у Германии, у которой нет сил в арабской республике.

Союзники Вашингтона готовы изменить свою позицию, но только в том случае, если американцы пересмотрят свои планы по выводу войск. По данным издания, они обеспокоены тем, что США так и не достигли какого-либо соглашения с Анкарой, которая планирует атаковать курдские формирования на севере Сирии. Последних турецкая сторона считает такими же террористами, как и боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как ожидается, в четверг, 21 февраля, министр обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба Ясар Гулер посетят Соединенные Штаты, чтобы обсудить с администрацией президента Дональда Трампа ситуацию в Сирии и другие региональные вопросы.

В декабре прошлого года американский лидер объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

16 февраля The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, согласно которому союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

20 февраля ближайший соратник американского лидера сенатор Линдси Грэмом назвал вывод войск США из арабской республики «наитупейшей идеей».