Лавров обвинил США в намерении создать квазигосударство в Сирии

США хотят расколоть Сирию и создать в этой арабской стране на восточном берегу Евфрата квазигосударство. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, 19 февраля, на пресс-конференции.

«США под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле, параллельно с некими боевыми действиями против ИГ («Исламское государство»; организация, запрещена в России. — Ред.), вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время американцы заявляют, что их главная задача — не допустить возвращения на восточный берег Евфрата правительства Сирии.

«США в лоб заявляют, что, даже уйдя из Сирии, будут поддерживать курдов, но только до той поры, пока курды не начнут взаимодействовать с сирийскими правительством и Россией», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, для американцев задача восстановления территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая США, было только маневром для отвода глаз. «Их цель: Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство», — подытожил министр.

Соединенные Штаты сами активно вкладывают средства в это квазигосударство, а также заставляют союзников платить за обустройство этой части Сирии, считает Лавров. Он отметил, что при этом им запрещают вкладывать средства в восстановление инфраструктуры остальной части страны, которая находится под контролем законного правительства.

Глава российского МИДа подчеркнул, что ситуация в Сирии не должна определяться прихотью США. По словам Лаврова, уход США из Сирии будет иметь позитивное влияние, сообщает RT.

«Пытаться диктовать условия суверенной стране как ей распоряжаться своими территориями — это немножко чересчур даже для нынешних властей США», — заявил Лавров, добавив, что они составили себе известную репутацию своей лихостью в международном праве.

Накануне Лавров призвал разобраться в заявлении президента США Дональда Трампа о террористах в Сирии, прежде чем делать какие-либо выводы.