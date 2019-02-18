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Лавров призвал разобраться в заявлении Трампа о террористах в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разобраться в заявлении президента США Дональда Трампа о террористах в Сирии, прежде чем делать какие-либо выводы.

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«Надо сначала разобраться, о чем идет речь, потому что США в подобных ситуациях могут поступать абсолютно диаметрально противоположным образом», — цитирует министра «РИА Новости».

Комментируя заявление американского лидера, Лавров напомнил, что раньше захваченных в регионе «персонажей» американская сторона либо отправляла на военную базу в Гуантанамо и держала их там годами «без суда и следствия», либо «незаконно перебрасывала» их в секретные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе, что «вызывало большой скандал».

16 февраля глава Белого дома призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных на сирийской территории членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и предать их суду. В противном случае Трамп пригрозил отпустить боевиков, которые после освобождения, как он отметил, направятся в страны ЕС.

В начале февраля глава российского МИДа заявил, что борьба с ИГ еще не завершена, но ее «хребет сломан». По его словам, сейчас самое важное — не позволить объединиться вновь разрозненным отрядам боевиков, которые необходимо уничтожить.

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