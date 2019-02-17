Спецпредставитель США уточнил требования Вашингтона к режиму Асада

Власти США добиваются не отстранения президента Сирии Башара Асада, а значительных изменений в политике Дамаска. Об этом 17 февраля заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

«Нет, мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима [Асада]», — ответил американский чиновник на вопрос, настаивает ли по-прежнему Вашингтон на уходе Асада. Его цитирует «РИА Новости».

Джеффри также заявил, что именно действия правительства САР стали основной причиной, по которой «половина населения «ногами» проголосовала за то, чтобы уйти от режима».

Конфликт в САР начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска оказывали помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В отдельных районах САР продолжаются зачистки от террористов. Сейчас основной акцент в разрешении конфликта делается на политическом урегулировании, восстановлении Сирии, а также возвращении беженцев.