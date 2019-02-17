Спецпредставитель США заявил о выполненных целях в Сирии

Соединенные Штаты выводят войска из САР, поскольку они по большей части выполнили поставленные цели. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 17 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

В то же время Джеффри отметил, что на территории Сирии остаются рассеянные боевики, спящие ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено на территории РФ. — Ред.).

Помимо этого, спецпредставитель Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон всё еще не хочет возвращения президентом САР Башаром Асадом контроля над северо-востоком страны.

«Наши цели на северо-востоке (Сирии. — Ред.) не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — приводит слова Джеффри ТАСС.

16 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после ухода из Сирии. О выводе американских войск из республики объявил в декабре 2018 года лидер США Дональд Трамп.