Соратник Трампа в конгрессе назвал вывод войск США из Сирии «наитупейшей идеей»

«Наитупейшей идеей» был назван вывод американских военных из Сирии ближайшим соратником президента США Дональда Трампа сенатором Линдси Грэмом. Об этом в среду, 20 февраля, сообщила The Washington Post.

Сенатор поинтересовался у исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, правда ли, что к 30 апреля Вашингтон выведет свои войска из Сирии. Тот ответил, что таково указание президента.

«Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал», — цитирует ТАСС ответ сенатора на это.

Грэм добавил, что теперь он противник администрации Трампа.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и скором выводе американских войск из республики, однако затем сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

16 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.