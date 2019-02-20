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Трамп поддержал иск школьника против газеты The Washington Post

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Фото: youtube.com
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Президент США Дональд Трамп 20 февраля поддержал в Twitter американского 16-летнего школьника Николаса Сэндмана, родители которого от его имени подали иск на сумму $250 млн против газеты The Washington Post.

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В своем твите Трамп процитировал слова юноши об игнорировании изданием основ журналистских стандартов в целях продвижения предвзятой повестки против президента США.

В январе 2019 года The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось о ситуации, произошедшей между представителем коренных народов Америки Нэтаном Филлипсом и группой молодых людей из школы Ковингтона (штат Кентукки) в кепках с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой» — этот слоган был популяризирован Трампом во время его предвыборной кампании).

Филлипс рассказал, что, когда он приблизился к школьникам, они начали насмехаться над ним и другими коренными жителями страны. Сэдман, который тоже был среди учащихся, отрицает это, обвиняя газету в клевете.

Трамп неоднократно критиковал работу телекомпаний CNN, NBC, CBS, ABC и газету New York Times за распространение «фейковых новостей». Он даже предложил объявить конкурс на звание «самого лживого СМИ».

В декабре 2017 года он в очередной раз обвинил американский телеканал CNN в распространении недостоверной информации. В этой связи он предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».

В ноябре 2018 года Трамп обвинил в создании «фейковых новостей» и The Wall Street Journal, когда издание написало, что президент США не доволен работой министра финансов Стивена Мнучина. Тогда он опроверг эту информацию в Twitter.

 

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