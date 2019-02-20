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Вандалы осквернили памятник «Поцелую на Таймс-сквер» в США

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Фото: REUTERS/Sarasota Police Department
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Неизвестные осквернили памятник, который был создан по мотивам знаменитой фотографии моряка, целующего женщину на Таймс-сквер в Нью-Йорке во время массовой акции в честь окончания Второй мировой войны. Об этом пишет ABC News.

Уточняется, что вандалы нанесли надпись #MeToo красной аэрозольной краской на левую ногу женщины спустя несколько дней после смерти моряка Джорджа Мендоса.

По данным правоохранителей, сообщение о вандализме поступило днем 19 февраля, однако, когда полицейские прибыли на место, не обнаружили никаких баллончиков с краской и свидетелей происшествия. Уточняется, что больше в этом районе ничего не покрасили и не повредили. Также известно, что в районе отсутствует видеонаблюдение. По предварительным оценкам, нанесенный монументу ущерб оценивается в $1 тыс. Полиция ведет поиск подозреваемых.

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Как сообщает телеканал «360», знаменитая фотография была сделана 14 августа 1945 года Адольфом Эйзенштадтом. Снимок стал самым известным кадром XX века. На нем моряк Мендоса целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман. В этот день Япония объявила о своей капитуляции.

#MeToo — популярный хештег, который мгновенно распространился в соцсетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. Популярность он получил в результате скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

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