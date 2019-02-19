Неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище во Франции

Неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище на северо-востоке Франции. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Нижний Рейн (регион Гранд-Эст).

«Около 80 захоронений на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм к северо-западу от Страсбурга были обнаружены оскверненными», — говорится в сообщении префектуры. Местные власти назвали произошедшее отвратительным актом антисемитизма, прокуратура начала проверку.

19 февраля по всей Франции проходят марши против антисемитизма. В митинге, как ожидается, примут участие премьер-министр страны Эдуар Филипп, ряд членов правительства, а также экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози. Действующий лидер Эммануэль Макрон заявил, что посетит мемориал холокоста в Париже.

По информации министерства внутренних дел Франции, в 2018 году в стране зафиксировали 541 случай проявления антисемитизма и это на 74% больше, чем в 2017-м. В конце ноября прошлого года телеканал CNN опубликовал исследование об антисемитизме в Европе. Согласно исследованию, 10% опрошенных в семи европейских странах признались в неприязни к евреям, 20% респондентов никогда не слышали о холокосте.

17 февраля сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в связи с антисемитскими оскорблениями со стороны протестного движения «желтых жилетов» в адрес французского философа, академика и писателя Алена Финкелькраута.