Прокуратура Парижа возбудила дело в связи с оскорблениями в адрес французского писателя

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с антисемитскими оскорблениями со стороны протестного движения «желтых жилетов» в адрес французского философа, академика и писателя Алена Финкелькраута. Об этом 17 февраля сообщил телеканал BFMTV.

Сообщается, что 16 февраля во время протестных выступлений группа манифестантов увидела на своем пути Финкелькраута. Митингующие предложили академику надеть жилет, однако он отказался. За это протестующие начали освистывать Финкелькраута и выкрикивать антисемитские оскорбления.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия манифестантов, а также назвал Финкелькраута выдающимся писателем. «Антисемитские оскорбления, которым он подвергся, являются полным отрицанием того, кем мы являемся и того, что делает нас великой нацией. Мы этого не потерпим», — написал французский лидер у себя в Twitter.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что личность подозреваемого по данному делу уже установлена сотрудниками полиции.

Ален Финкелькраут — автор книг и эссе, большая часть которых посвящена проблемам антисемитизма и межэтнических конфликтов. В 2014 году он стал членом Французской академии.