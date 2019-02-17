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Прокуратура Парижа возбудила дело в связи с оскорблениями в адрес французского писателя

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Прокуратура Парижа начала расследование в связи с антисемитскими оскорблениями со стороны протестного движения «желтых жилетов» в адрес французского философа, академика и писателя Алена Финкелькраута. Об этом 17 февраля сообщил телеканал BFMTV.

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Сообщается, что 16 февраля во время протестных выступлений группа манифестантов увидела на своем пути Финкелькраута. Митингующие предложили академику надеть жилет, однако он отказался. За это протестующие начали освистывать Финкелькраута и выкрикивать антисемитские оскорбления.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия манифестантов, а также назвал Финкелькраута выдающимся писателем. «Антисемитские оскорбления, которым он подвергся, являются полным отрицанием того, кем мы являемся и того, что делает нас великой нацией. Мы этого не потерпим», — написал французский лидер у себя в Twitter.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что личность подозреваемого по данному делу уже установлена сотрудниками полиции.

Ален Финкелькраут — автор книг и эссе, большая часть которых посвящена проблемам антисемитизма и межэтнических конфликтов. В 2014 году он стал членом Французской академии.

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