Трамп считает сфабрикованной статью о своем недовольстве работой Мнучина

Президент США Дональд Трамп заявил, что статья о его недовольстве работой министра финансов Стивена Мнучина, которую опубликовала The Wall Street Journal сфабрикована.

На своей странице в Twitter, он написал, что очень доволен и горд работой министра, хотя фейковые новости об обратном любят публиковать, а также цитировать несуществующие источники или завистливых людей. Также он отметил, что н одно издание не запрашивает подтверждение у него самого, так как это убьет их историю, цитирует ТАСС.

I am extremely happy and proud of the job being done by @USTreasury Secretary @StevenMnuchin1. The FAKE NEWS likes to write stories to the contrary, quoting phony sources or jealous people, but they aren’t true. They never like to ask me for a quote b/c it would kill their story. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2018

23 ноября The Wall Street Journal сообщила, что Трамп недоволен работой Мнучина, а также винит его в назначении Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы. Глава государства, что считает, что повышение процентной ставки Пауэллом может угрожать его переизбранию в 2020 году.

13 ноября американские сенаторы Джефф Флейк и Крис Кунс призвали президента США Дональда Трампа прекратить публично критиковать и отчитывать председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

24 октября Трамп заявил, что почти жалеет о своем решении назначить Пауэлла председателем ФРС, выполняющей роль американского Центробанка, в связи с тем, что тот увлекся повышением базовой процентной ставки, и напомнил, что при предыдущем президенте США Бараке Обаме она равнялась нулю.