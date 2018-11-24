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Трамп считает сфабрикованной статью о своем недовольстве работой Мнучина

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Фото: TASS/Ting Shen
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Президент США Дональд Трамп заявил, что статья о его недовольстве работой министра финансов Стивена Мнучина, которую опубликовала The Wall Street Journal сфабрикована.

На своей странице в Twitter, он написал, что очень доволен и горд работой министра, хотя фейковые новости об обратном любят публиковать, а также цитировать несуществующие источники или завистливых людей. Также он отметил, что н одно издание не запрашивает подтверждение у него самого, так как это убьет их историю, цитирует ТАСС.

23 ноября The Wall Street Journal сообщила, что Трамп недоволен работой Мнучина, а также винит его в назначении Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы. Глава государства, что считает, что повышение процентной ставки Пауэллом может угрожать его переизбранию в 2020 году.

13 ноября американские сенаторы Джефф Флейк и Крис Кунс призвали президента США Дональда Трампа прекратить публично критиковать и отчитывать председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

24 октября Трамп заявил, что почти жалеет о своем решении назначить Пауэлла председателем ФРС, выполняющей роль американского Центробанка, в связи с тем, что тот увлекся повышением базовой процентной ставки, и напомнил, что при предыдущем президенте США Бараке Обаме она равнялась нулю.

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