Прямой эфир

Эрдогана обвинили в желании воссоздать Османскую империю

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи, считает советник президента Сирии Башара Асада по политическим и медийным вопросам Бусейна Шаабан. С этим заявлением она выступила во вторник, 19 февраля, на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя планы Анкары создать в Сирийской Арабской Республике зону безопасности.

Карта тройки: Россия, Иран и Турция выступили за целостность Сирии
Решения, принятые на встрече в Сочи, ускорят процесс политического урегулирования в республике

«У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну», — цитирует Шаабан «РИА Новости».

14 января турецкий президент заявил, что Анкара не имеет проблем с курдами, а ее «единственной целью» является борьба с террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и «Рабочая партия Курдистана» (запрещена в Турции) и ее сирийскими ответвлениями. Он также высказался за создание зоны безопасности на севере Сирии на основе принципов территориальной целостности страны. 

12 декабря Эрдоган рассказал, что Турция готовится к началу новой военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Он уточнил, что Анкара хочет вернуть мир в этот регион. Однако после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения о выводе американских войск из САР глава турецкого государства решил отложить проведение новой операции. Как писала газета The Wall Street Journal 5 января, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после вывода войск США. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

Османская (Оттоманская) империя была создана тюркскими племенами в Малой Азии (Анатолии) и существовала с эпохи заката Византийской империи в XIV веке вплоть до образования Турецкой республики в 1922 году. Ее название происходило от имени султана Османа I, основателя династии Османов. Влияние Османской империи в регионе начало постепенно утрачиваться с XVII века, окончательно она распалась после поражения в Первой мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спикер парламента Турции ушел в отставку ради поста мэра Стамбула
Эрдоган объяснил нежелание ЕС принять Турцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017