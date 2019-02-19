Эрдогана обвинили в желании воссоздать Османскую империю

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о воссоздании Османской империи, считает советник президента Сирии Башара Асада по политическим и медийным вопросам Бусейна Шаабан. С этим заявлением она выступила во вторник, 19 февраля, на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя планы Анкары создать в Сирийской Арабской Республике зону безопасности.

«У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну», — цитирует Шаабан «РИА Новости».

14 января турецкий президент заявил, что Анкара не имеет проблем с курдами, а ее «единственной целью» является борьба с террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и «Рабочая партия Курдистана» (запрещена в Турции) и ее сирийскими ответвлениями. Он также высказался за создание зоны безопасности на севере Сирии на основе принципов территориальной целостности страны.

12 декабря Эрдоган рассказал, что Турция готовится к началу новой военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Он уточнил, что Анкара хочет вернуть мир в этот регион. Однако после объявленного президентом США Дональдом Трампом решения о выводе американских войск из САР глава турецкого государства решил отложить проведение новой операции. Как писала газета The Wall Street Journal 5 января, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после вывода войск США. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

Османская (Оттоманская) империя была создана тюркскими племенами в Малой Азии (Анатолии) и существовала с эпохи заката Византийской империи в XIV веке вплоть до образования Турецкой республики в 1922 году. Ее название происходило от имени султана Османа I, основателя династии Османов. Влияние Османской империи в регионе начало постепенно утрачиваться с XVII века, окончательно она распалась после поражения в Первой мировой войне.