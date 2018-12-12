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Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Cem Oksuz
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Турция готовится к началу новой военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Она начнется в ближайшие дни. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он заявил, что Анкара хочет вернуть мир и покой на восток от реки Ефврат, как это было сделано в других регионах Сирии. Эрдоган подчеркнул, что действия турецкой армии не направлены против США и их военных.

Глава государства рассчитывает, что разногласия между Анкарой и Вашингтоном не отразятся на двусторонних отношениях. Эрдоган добавил, что власти уже проинформировали США о грядущей военной операции, передает «РИА Новости».

Президент Турции не раз говорил, что его страна больше других пострадала от войны в Сирии. Так, 7 сентября он заявил, что Турция сохранит военное присутствие в Сирии, чтобы не допустить угроз для своей территории. Он также выразил обеспокоенность из-за поддержки Соединенными Штатами сирийских курдов, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В конце ноября Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) стал возможен лишь благодаря действиям турецкой армии. По мнению турецкого президента, именно усилия Анкары позволили «развалить» группировку.

20 января текущего года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

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