Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

Минобороны Турции начало создание военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает телеканал NTV.

По словам журналистов, на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.

Данный объект станет девятой базой ВМС Турции. Сейчас у страны уже есть военно-морские базы в Мeрсине и Искeндеруне на Средиземном море, в Акзaсе и Фoче в на Эгейском море, в Гёльджюкe на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

6 декабря сообщалось, что Вашингтон готовится к отправке кораблей ВМС в Черное море из-за инцидента с военными судами Украины в Керченском проливе.

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Сейчас украинские суда арестованы, они находятся в порту Керчи. По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело. Моряки, находившиеся на борту кораблей, также арестованы.