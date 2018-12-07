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США исключили военный ответ на инцидент в Черном море

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Фото: Global Look Press/Dominique A. Pineiro
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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не ведет дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе.

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По его словам, отношения США с Украиной сосредоточены на двух вещах: «Мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе — мы обеспечили их оборонными возможностями».

Между тем он отметил, что его работа заключается в том, чтобы у президента США Дональда Трампа «были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».

Кроме того, Данфорд заявил, что его контакты с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым призваны разрешать потенциальные кризисы в отношениях двух стран, передает ТАСС.

«Мое общение с генералом Герасимовым играет для нас очень большую роль для деконфликтации операций в Сирии», — сказал Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.

Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

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