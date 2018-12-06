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Госдеп обвинил Россию в «крупнейшем гуманитарном кризисе» в Европе

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Фото: Global Look Press/Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл считает Россию виновной в «крупнейшем гуманитарном кризисе в Европе». Также он обвинил Москву в проявлении «агрессии» в ходе инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

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«За последние четыре года российские действия привели к крупнейшему гуманитарному кризису в Европе — более 10 тыс. человек в нем погибли на востоке Украины. Временно перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек», — цитирует Митчелла «РИА Новости».

Политик отметил, что «агрессивность России» противоречит всем десяти принципам Хельсинкского акта, а также заставляет союзников по НАТО «интенсифицировать свою позицию и по сдерживанию, и по обороне».

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский акт) был подписан в столице Финляндии 1 августа 1975 года руководителями 33 европейских стран, США и Канады. Документ закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердил главные принципы взаимоотношений между государствами.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали.

В результате российские пограничники применили силу для их остановки. Украинские моряки арестованы, суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос освобождения украинских моряков из-под стражи потребует времени в связи с судебными действиями.

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